- Dupa mai bine de doua luni și jumatate de la izbucnirea de pe 24 februarie, razboiul din Ucraina continua. Deși la Harcov, al doilea mare oraș al țarii lui Zelenski, rușii pareau, sau dadeau de ințeles ca sunt calare pe situație, veștile de ultima ora arata ca Moscova a decis sa-și retraga soldații…

- Circa 22 de mii de ocupanți ruși au fost lichidați de armata ucraineana, in perioada 24 februarie – 26 aprilie. Anunțul a fost facut de reprezentanții Statului Major, pe rețelele de socializare. Peste 900 de tancuri, distruse de armata ucraineana Potrivit sursei citate, pierderile inamicului din 24…

- Un comandant rus și-ar fi pus capat zilelor, dupa ce a descoperit ca toate tancurile unitații sale, cu excepția unuia, erau demontate de parți esențiale, facându-le imposibila utilizarea, anunța armata ucraineana. …

- Comandantul rus al Regimentului 13 Blindate s-a impușcat, iar comandantul Armatei 1 Blindate din Districtul Militar de Vest a fost inlaturat din funcție dupa infrangerea din lupta pentru orașul Trostianeț, potrivit unui anunț facutduminica de Forțele Terestre ale Armatei ucrainene, informeaza Ukrainska…

- General-locotenentul rus Mihail Zusko s-a nascut în satul Vetla din Volinia. A plecat din localitate în 1989 în Federația Rusa pentru a studia și a ramas acolo. Acum lupta contra fratelui și rudelor sale care se afla în tabara cealalta, scrie presa ucraineana, transmite Liberatatea.ro.…

- Generalul-locotenent rus Mihail Zusko s-a nascut in satul Vetla din Volinia. A plecat de acolo in 1989 in Federația Rusa pentru a studia acolo și a ramas acolo. Acum lupta contra fratelui și rudelor sale care se afla in tabara cealalta, scrie presa ucraineana. „O vreme chiar am fost mandri de el, portretul…

- Barbatii recrutati de armata rusa din teritoriile ocupate in Ucraina sunt folositi ca „momeala”, „carne de tun” pentru identificarea pozitiilor armatei ucrainene, acuza Directoratul Principal de Informatii ale Fortelor Armate ale Ucrainei.

- Statul Major al Armatei ucrainene noteaza în buletinul de presa zilnic publicat miercuri pe contul oficial de Facebook ca armata rusa ar putea implica în razboiul din Ucraina și trupele staționate în regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova, scrie punctul.md. …