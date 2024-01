Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a facut un anunț referitor la creșterea pensiilor pentru aproximativ cinci milioane de romani, incepand cu 1 ianuarie 2024. Potrivit declarațiilor oficiale, aceasta majorare va fi de 1%, reflectand rata inflației, ceea ce inseamna o creștere de 13,8% a valorii…

- In luna decembrie a anului curent, in Romania era inregistrat un numar de 4.767.424 de pensionari, cu 1.581 mai mulți comparativ cu luna precedenta. Conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), pensia medie a fost de 1.970 de lei. Dintre acestia, 649.049 aveau perioade lucrate…

- Cateva mii de persoane participa, vineri dimineata, la un mars al Unirii organizat la Alba Iulia. Oamenii scandeaza „Traiasca, traiasca si-nfloreasca Moldova, Ardealul si Tara Romaneasca” si „Basarabia e Romania”

- Soldații austrieci au primit bocanci noi, un model dezvoltat local, dar produs in Romania, starnind un val de critici pe rețelele de socializare. Ministerul Apararii de la Viena nu a spus ca bocancii sunt produși in țara noastra pana cand nu i-a dat de gol o televiziune locala.

- ”44% dintre romani stiu ca daunele provocate accidental vecinilor pot fi acoperite in baza asigurarilor facultative pentru locuinte”, conform celei mai recente cercetari sociologice realizate de IRES, la solicitarea UNSAR. Chiar si in aceste conditii, din cele 73 de dosare de dauna despagubite in fiecare…

- Ministerul Apararii Nationale a salutat vineri notificarea Congresului SUA transmisa joi cu privire la vanzarea catre Romania a 54 de tancuri de lupta Abrams M1A2. Pe langa tancurile Abrams, considerate cele mai bune din lume, Romania va mai cumpara și alte echipamente grele, munitie si simulatoare…