A început oficial forajul de țiței în nord-estul Nigeriei. Ce câștiguri poate aduce țarii Președintele Muhammadu Buhari a lansat oficial forajul de țiței in nord-estul Nigeriei, marți, supervizand prima extracție de petrol in cantitați comerciale in statele Bauchi și Gombe, anunța BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Sunete de explozii se aud in orașul Zaporojie, controlat de partea ucraineana, informeaza, duminica, publicatia "Strana". Dupa cum a anuntat secretarul Consiliului local, Anatoli Kurtev, in oraș a fost emisa o alerta aeriana, potrivit TASS, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primul caz de Ebola din estul Ugandei a fost confirmat in Jinja, a declarat duminica ministrul Sanatatii Jane Ruth Aceng, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un jurnalist cunoscut a fost arestat in Senegal, pentru acuzatii ca ar fi distribuit informatii care ar putea dauna securitatii tarii, informeaza BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Casele au fost inundate in Melbourne si in alte orase din sud-estul Australiei, iar locuitorii au fost sfatuiti sa isi paraseasca locuintele, vineri, debitele raurilor fiind prognozate sa ramana periculos de ridicate timp de cateva zile, relateaza The Associated Press. Fii la curent cu cele…

- Rusia a epuizat o proporție semnificativa din muniția de precizie in invazia sa in Ucraina, iar industria rusa nu poate produce toate tipurile de muniție și sisteme de armament din cauza sancțiunilor occidentale, a declarat miercuri un inalt oficial NATO, potrivit Reuters, anunța Rador. Fii…

- Cel puțin 10 persoane au murit și alte 60 sunt date disparute dupa ce o ambarcațiune s-a rasturnat in statul Anambra din sud-estul Nigeriei, au declarat oficialii sambata, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Forțele armate ale Ucrainei au avansat aproximativ 55 km in ultimele doua saptamani, intr-o contraofensiva impotriva forțelor rusesti din regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, a declarat joi un general ucrainean, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rețeaua naționala de electricitate a Nigeriei a cedat luni, multe parți ale țarii ramanand fara curent electric, au transmis companiile de distribuție a energiei electrice. Rețeaua s-a prabușit de cel puțin patru ori in acest an, incidente pe care autoritațile le pun pe seama problemelor tehnice.…