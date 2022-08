Stiri pe aceeasi tema

- Elevii se vor intoarce la școala peste o saptamana, adica luni, 5 septembrie, iar noul an școlar vine cu mai multe modificari. De exemplu, in loc de semestre vor exista cinci module de invațare, care vor alterna cu cinci vacanțe, tezele nu vor mai fi obligatorii și va exista o singura medie pe tot parcursul…

- Elevii incep anul școlar 2022-2023 pe data de 5 septembrie, potrivit calendarului oficial. Este pentru prima data cand anul școlar este organizat pe module. Mediile se calculeaza diferit dupa eliminarea obligativitații tezelor, conform noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a școlilor.

- Anul școlar 2022-2023 incepe din 5 septembrie, intr-o structura diferita fața de ce a fost pana acum. In loc de trimestre sau semestre, elevii vor avea module de cursuri și mai multe vacanțe. Alte noutați se refera la reguli in școli, teze care nu vor mai fi obligatorii, se va incheia o singura medie…

- ROMANIA. Incepand cu anul școlar 2022-2023, in tot sistemul de invațamant preuniversitar se va derula Programul “Masa Sanatoasa in școli”. Vor fi prioritizate școlile cu vulnerabilitate mare și medie din perspectiva abandonului școlar! Masa oferita in școala este și un stimulent pentru sprijinirea participarii…

- In mai puțin de o luna, elevii și profesorii incep cursurile anului școlar 2022-2023. Va fi primul an școlar „modular” din istoria educației romanești. Acesta cuprinde cel puțin 10 modificari in Regulamentul de Organizare și Funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar. In 5 septembrie incepe…

- Scoala incepe in mai putin de o luna. Noul an „modular", primul din istoria educatiei romanesti, va incepe pe data de 5 septembrie. Care sunt principalele modificari din anul scolar 2022-2023? Elevii si copiii de gradinita incep cursurile pe o durata de 36 de saptamani. Organizarea anului scolar pe…

- Cand incepe școala in anul școlar 2022 – 2023. A fost publicat deja calendarul anului școlar 2022-2023, Ministerul Educației a publicat inca din primavara Calendarul anului școlar 2022-2023. A fost eliminata denumirea de „semestre” și imparțirea anului școlar introdusa din anul 1998. Cand incepe școala…

- Schimbare uriașa pentru anul școlar 2022-2023! Toți elevii trebuie sa ia asta la cunoștința. Modificarea intra in vigoare de la 1 septembrie. Ce este scris de acum in Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar? Ministerul Educației mai anunța și faptul ca urmeaza…