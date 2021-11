A inceput numaratoarea inversa. Cand va fi lansat ultimul sezon al serialului La casa de papel (VIDEO) A inceput numaratoarea inversa pentru serialul spaniol La casa de papel Fabrica de bani . Ultima parte a serialului va fi lansata pe 3 decembrie.Sfarsitul nu va dezamagi, promit protagonistii uneia dintre productiile cele mai de succes ale platformei Netflix, relateaza EFE, citat de Agerpres.Stim ca nu ii vom dezamagi pe fanii serialului, care vor fi incantati. Ceea ce vine este foarte intens, promite actorul argentinian Rodrigo de la Serna, interpretul personajului Palermo, intr un scurt videoc ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

