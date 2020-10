Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane anunța ca miercuri incepe Loteria Vizelor, iar inscrierile se fac exclusiv online și nu se percep taxe. Potrivit Ambasadei SUA in Romania formularele pot fi completate incepand de la ora 19.00, ora Romaniei, pana pe 10 noiembrie. Departamentul de Stat lanseaza o noua ediție a…

- Hondurasul isi va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim pana la sfarsitul anului, a anuntat duminica presedintele Juan Orlando Hernandez, la doi ani dupa ce Statele Unite au facut acelasi pas controversat, relateaza luni dpa. Intr-o postare pe Twitter, presedintele a declarat ca mutarea…

- Serbia este prima tara europeana care isi va muta ambasada in Israel din Tel Aviv la Ierusalim. Miscarea va avea loc pana la finalul lui iulie 2021 si este o lovitura data de Trump inaintea alegerilor prezidentiale din Statele Unite. Anuntul mutarii ambasadei a venit dupa un summit la Casa Alba, la…

- Ungaria va cumpara din Statele Unite componente ale sistemului de aparare antiaeriana Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), conform unei declaratii de intentie semnate miercuri la Budapesta de ministrul ungar al apararii Tibor Benko si ambasadorul SUA in Ungaria, David Cornstein, informeaza…

- Romania va gazdui efective suplimentare de militari americani in urmatoarea perioada, a declararat, vineri, Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la București.Anunțul, facut la reuniunea de la Eforie Nord a Consiliului din Romania al Ligii Navale a Statelor Unite, vine in contextul in care Casa Alba a luat…

- O tabara inedita a fost organizata la ”Colțișorul American” (American Corner) din cadrul Bibliotecii Publice Raionale ”Dimitrie Cantemir” din Ungheni. Timp de cinci zile, tinerii cu varsta cuprinsa intre 13 și 15 ani, au participat la tabara de vara, care a fost organizata pentru prima data online.…