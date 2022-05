Stiri pe aceeasi tema

- Romania celebreaza Ziua NATO Astazi se împlinesc 73 de ani de la înfiintarea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, iar potrivit legislatiei nationale, România celebreaza Ziua NATO - 18 ani de apartenenta la Alianta Nord-Atlantica. Cu acest prilej va avea loc o ceremonie…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intrare in localitatea Valu lui Traian, dinspre Constanta. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita.…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata total, in noaptea de joi spre vineri, pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, in localitatea Dragalina, judetul Calarasi, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, joi, 31 martie 2022, ora 12.00 . Sedinta se desfasoara prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Proiectul ordinii de zi Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local…

- Panica printre locuitorii Constanței din zona Spitalului Județean dupa ce un elicopter militar american a trecut de mai multe ori la joasa inalțime și a executat și cateva aterizari pe heliport. Potrivit reprezentanților MAPN, a fost vorba de un zbor de recunoaștere pentru ca piloții sa se obișnuiasca…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marti, la Constanta, ca pana pe 1 iulie va fi luata o decizie cu privire la forma sub care isi va desfasura activitatea Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In incinta Centrului Eparhial Tomis s a deschis un Centru de Autorecenzare Asistata ARA , care vine in intampinarea celor ce doresc sa fie asistati in procesul de autorecenzare online, din cadrul Recensamantul populatiei si locuintelor din Romania, runda 2021.Se poate prezenta oricine care doreste sa…

- Oligarhul rus Roman Abramovici și negociatori ucraineni, printre care parlamentarul ucrainean Rustem Umerov, care au luat parte la negocierile ruso-ucrainene de pace de pe 3 spre 4 martie martie la Kiev au prezentat simptome de otravire, potrivit publicației americane The Wall Street Journal. Se pare…