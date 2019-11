Stiri pe aceeasi tema

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale a inceput, in noaptea de joi spre vineri, in Noua Zeelanda si Australia, dar majoritatea sectiilor de votare se deschid in cursul zilei de vineri. Romanii din diaspora au la dispozitie trei zile pentru a putea vota, dar si 835 de sectii de votare,…

- Candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinau, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot in cadrul turului doi de scrutin al alegerilor locale generale. Acesta a venit la secția de votare, la fel ca și in primul tur de scrutin, impreuna cu soția sa. Ceban a declarat ca a votat cu…

- Televiziunea Româna a luat act de comunicatul emis astazi, 17 septembrie 2019, de compania Telestar Media SRL - detinatoarea licentelor de emisie ale posturilor TV Canal 2 si Canal 3 din Republica Moldova - si anunta ca face toate demersurile oficiale pentru a recupera frecventa nationala…

- Versiunea în limba rusa a site-ului Parlamentului a devenit disponibila, „fiind asigurat accesul la informații pentru minoritațile naționale și eliminând inegalitațile în raport cu anumite grupuri de cetațeni din Republica Moldova”. Potrivit unui comunicat…

- Liderul Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase a criticat marți, 27 august, declarațiile recente ale președintelui Igor Dodon, potrivit carora Republica Moldova nu va deveni membra a Uniunii Europene. Potrivit lui Andrei Nastase, politicienii care fac asemenea declarații „fac rau”…

- Un barbat din Republica Moldova, urmarit international pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii in Portugalia, a fost retinut in Punctul de Trecere al Frontierei Oancea si predat autoritatilor competente. Potrivit Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Galati, in Punctul de Trecere…