A început Festivalul de Film de la Berlin: Lista peliculelor care concurează pentru Ursul de Aur Cea de-a 72-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin s-a deschis in 10 februarie, cu proiectia in premiera mondiala a peliculei „Peter von Kant”, semnata de regizorul francez Francois Ozon, a carei actiune este plasata in perioada de lockdown, potrivit DPA. Approximativ 800 de invitati au venit sa asiste la proiectia peliculei „Peter von Kant”, o poveste despre „dragoste si gelozie, seductie si umor”’, potrivit site-ului festivalului. Din distributie fac parte actorii Denis Menochet, Isabelle Adjani si Hanna Schygulla. Filmul este unul dintre cele 18 care concureaza pentru Ursul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

