A început etapa a III-a a campaniei de vaccinare anti-Covid-19 în România Luni, 15 martie 2020, incepe oficial a treia etapa a campaniei de imunizare in masa a populației Romaniei. De astazi va fi vaccinata populația generala din localitațile in care rata infectarilor este mai mare de 4,5 la mia de locuitori. Duminica seara a fost realizat un update al aplicatiei de programare la vaccinare pentru implementarea listelor de asteptare. Reprezentanții Comitetului national pentru vaccinarea anti-COVID-19 au semnalat faptul ca ar putea aparea intarzieri. Etapa a III-a a campaniei de vaccinare anti-COVID-19 se adreseaza populatiei generale din localitațile/municipiile cu rata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

