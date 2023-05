A început dislocarea trupelor pentru cel mare exercițiu NATO în România, „Saber Guardian 23” Au inceput operațiunile de dislocare a trupelor catre bazele militare la care se va desfașura „Saber Guardian 2023”, cel mai mare exercițiu multinațional NATO ce va avea loc in acest an in Romania și care se se va desfașura in perioada 29 mai – 9 iunie. La exercițiu participa aproximativ 10.000 de militari din Romania si din 13 natiuni aliate si partenere, respectiv din Albania, Bulgaria, Franta, Georgia, Grecia, Italia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Olanda, Muntenegru, Polonia, Portugalia si SUA Potrivit, Ministerului Apararii, „in vederea participarii la exercițiu, incepand de joi, 11… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de militari din Romania și alte țari aliate și partenere vin in mai multe orașe din țara pentru a participa la exercițiul amplu Saber Guardian 23. Aproximativ 10.000 de militari din Romania și din 13 națiuni aliate și partenere – Albania, Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Macedonia de Nord,…

- Lavanda Fest revine la Iasi cu cea de-a XVI-a editie, in perioada 5-7 mai 2023, in Parcul Expozitiei din Iasi. In cele 3 zile de festival, intre 10:00 si 20:00, iesenii sunt asteptati sa cunoasca peste 70 de producatori de lavanda si artizani din toata tara. Anul acesta vor participa producatori de…

- In perioada aprilie – iunie 2023, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele doua unitați de invațamant postliceal ale Poliției Romane: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” – Campina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, pentru formarea agenților de poliție.…

- Meteorologii anunta ca, pana sambata dimineata, vremea va fi deosebit de rece, cu ninsori si intensificari ale vantului, temperaturile fiind cu 8-12 grade sub mediile multianuale. O avertizare Cod galben de vant puternic si ninsori este in vigoare in Bucuresti si in 32 de judete. Totodata, a fost…

- Distrigaz Sud Rețele face urmatoarele precizari privind demararea unor lucrari de modernizare a rețelei de gaze naturale in orașul Ploiești, județul Prahova: Incepand cu data de 20 martie 2023, cu scopul de a crește siguranța in exploatare a rețelei de distribuție a gazelor naturale, compania va…

- Cum poți sa devii șofer Uber in Romania. Acte necesare, documente și condiții. Uber s-a extins in Romania in ultimii ani de zile și este prezent in unele dintre cele mai mari orașe din țara precum Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Brasov, Constanta, Craiova, Ploiesti, Pitesti, Galati, Braila, Oradea,…

- In perioada 6 20 martie, militarii Companiei Manevra ALTHEA din cadrul Batalionului 341 Infanterie ,,Constanta" executa ultima etapa de pregatire pentru misiune, in Centrul National de Instruire Intrunita ,,Getica" din Cincu.Potrivit unui comunicat al Brigazii 9 Mecanizate Marasesti, astfel, in perioadele…

- Cladirile sunt din Bucuresti, Arges, Botosani, Brasov, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Ilfov, Neamt, Prahova, Timis, Tulcea, Vaslui si Vrancea, iar suma totala solicitata pentru consolidarea lor este de 738 milioane de lei.”In urma includerii pe Ordinul de ministru, beneficiarii…