- Opt echipe au ramas in cursa pentru marele trofeu la Cupa Mondiala de baschet, cea mai importanta intrecere internaționala dupa turneul olimpic. Statele Unite ramane principala favorita la obținerea titlului, dar surpriza poate veni din zona baltica, Lituania și Letonia fiind pana acum echipele care…

- Liga 1 revine in forța la finalul acestei saptamani cu meciurile etapei a 6-a, iar cei trei granzi din Capitala țin capul de afiș sambata și duminica in oferta Betano. Cu Bet Builder activat poți juca un singur bilet cu pariuri din meciurile susținute de FCSB, Rapid și Dinamo pentru o cota cumulata…

- Meciuri de cupa UEFA la fotbal feminin, la Alba Iulia. Echipa de fete a U Cluj va juca meciurile de acasa pe stadion Cetate Universitatea Olimpia Cluj, campioana Romaniei la fotbal feminin va juca in Cupa UEFA Women’s Champions meciurile de calificare, pe stadionul Cetate din Alba Iulia. Partidele…

- Am intrat in linie dreapta inaintea meciurilor echipei naționale din luna septembrie. Baieții noștri vor intalni Israel și Kosovo in doua partide programate pe teren propriu, care ne pot duce și mai aproape de calificarea la EURO 2024. Dupa opt ani de absența, „tricolorii” au o grupa accesibila și sunt…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, ca a pus in vanzare biletele pentru meciurile echipei nationale a Romaniei cu Israel si Kosovo din preliminariile EURO 2024, care sunt disponibile in aplicatia Fan Arena. „Drumul tricolorilor spre EURO 2024 continua in luna septembrie, cu doua meciuri pe…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa pe Arena Nationala din Capitala partidele cu Andorra (15 octombrie) si Elvetia (21 noiembrie) din Grupa I a preliminariilor EURO 2024, potrivit Agerpres."Federatia Romana de Fotbal a anuntat UEFA stadionul pe care va disputa meciurile de pe teren propriu…

- Ciro Immobile (33 de ani) e tentat cu un contract de 15 milioane anual pana in 2026 plus 5 milioane bonus de instalare. Președintele Claudio Lotito il considera insa netransferabil: „Ciro face parte din familia noastra și nu e de vanzare nici pentru 50 de milioane”. Cluburile din Arabia Saudita continua…