Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, s-a lansat in campanie electorala. „ Fara standarde morale puterea o ia razna. Cine mai asociaza astazi Republica Moldova cu Ansamblul Joc, cu Lautarii, cu cinematografia autohtona. Lumea ne cunoaște prin preajma sariciei, furtul miliardului.…

- Republica Moldova are nevoie de o politica responsabila și echilibrata. In ultimii ani, țara noastra a trecut prin multe provocari precum caderea regimului oligarhic, pandemia mondiala provocata de COVID-19, dar și cea mai severa seceta din istoria țarii. Acum, cetațenii Republicii Moldova merita sa…

- Liderul Platformei DA, Andrei Nastase, a avut o intilnire cu ambasadorul SUA in Republica Moldova, Dereck Hogan. Cei doi au discutat despre situația actuala din țara. Discutind despre alegerile prezidențiale, ambasadorul SUA și-a exprimat speranța ca alegerile vor fi libere, corecte și transparente.…

- CHIȘINAU, 2 sept – Sputnik. Alți cațiva potențiali candidați la președinți la funcția de președinte al Republici Moldova au depus miercuri la setul de acte pentru inregistrarea grupului de inițiativa in susținerea lor. Este vorba de liderul „Pro Moldova” Andrian Candu și șeful Partidului Unitații…

- Liderul Platformei DA, Andrei Nastase, admite ca sunt foarte multe persoane care vor ca el sa se retraga din cursa electorala pentru prezidențiale. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii UNInterviu de la UNIMEDIA.

- Liderul Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, este ferm pe poziție și spune ca nu se va retrage din cursa electorala, in pofida presiunilor din exterior și interior. Nastase spune ca mizeaza pe susținerea și coagularea unui candidat unic pentru viitoarele alegeri. Cel puțin asta a declarat…

- Maia Sandu este candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in noiembrie, in Republica Moldova. Consiliul Politic Național al PAS s-a intrunit astazi, 18 iulie in regim online, in componența a 134 de membri și a decis unanim ca va inainta candidatura…

- În opinia liderului Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, decizia de astazi a Curții Constituționale era previzibila și se încadreaza cu strictețe în litera și spiritul Constituției Republicii Moldova. ”Cine se aștepta ca textul Constituției sa fie din nou…