- Ecaterina Andronescu a avut o rabufnire, luni seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, dupa ce a aflat ca mai mulți lideri PSD au decis sa preia conducerea partidului prin a-i forța pe toți membri CEX sa demisioneze.”Sunt lasata fara cuvinte. Acum se impart funcții! Of! Daca…

- Jurnalista Realitatea Plus Denise Rifai a rabufnit dupa dezbaterea susținuta de Klaus Iohannis aseara la Biblioteca Centrala Universitara. Intr-o postare pe Facebook, Rifai il ia la intrebari pe prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, dupa ce Realitatea Plus nu a avut niciun reprezentant la dezbatere.…

- Noile actualizari de software vor fi disponibile in urmatoarele luni, primul putand fi instalat deja si include functionalitati imbunatatite in ceea ce priveste camera, conectivitatea DeX si experienta Galaxy in ansamblu.

- Sedinta de plen a Senatului a fost intrerupta miercuri, dupa ce reprezentantii USR, ALDE si PNL au precizat ca in urma alegerii unui nou presedinte al acestei Camere este necesara si o negociere privind repartizarea celorlalte functii din Biroul permanent, conform agerpres.ro. Astfel, senatorul USR…

- Pro Romania face un salt politic in Camera Deputaților, dupa ce a ajuns al patrulea grup ca numar de membri. Daca in sesiunea trecuta cei mai mulți deputați Pro Romania au fost exilați de PSD in comisia pentru drepturile omului, considerata locul unde ajung „proscrișii” din Parlament, acum Pro Romania…

- Un impozit nou va fi perceput in Romania, fiind vizați angajații statului, conform Planului de Actiune pentru Educatie 2019 – 2030 aprobat de Ecaterina Andronescu chiar inainte de a parasi fotoliul de la minister. Mai exact, potrivit documentului, angajatii statului vor fi trimisi periodic…

