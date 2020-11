Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a dat cuvantul freelancerilor și antreprenorilor care și-au impartașit lecțiile invațate in pandemie, NO.MAD Talks abordeaza nișa creatorilor de conținut la Pandemia Made Me Do It 3.0, eveniment...

- Premii numeroase la concursul international de pian Constanta International Competition Festival for Young Pianists, Editia III. Evenimentul organizat de Asociatia Nihil Sine Arte, in parteneriat cu Colegiul National de Arte Regina Maria, Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski si Fundatia…

- Cea de-a treia editie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzata duminica seara, intre orele 20.00 și 22.57, la Antena 1, a fost lider de audiența la nivelul publicului comercial din mediul urban. Astfel, la...

- Regandirea spațiului fizic, mixul de materiale, sunete sau lumini contribuie la crearea unei experiențe suprarealiste in care ni se amintește despre puterea alegerilor personale și despre cum acestea ne pot influența viitorul. Aceasta e ideea sugerata de instalația concept IQOS World, intitulata ”O…

- Adrian Zuckerman, Ambasadorul SUA la București (sursa foto: Facebook\ U.S. Embassy Bucharest) Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, a lansat o noua serie de critici la adresa companiei chineze Huawei, pe care o acuza ca incearca ”sa induca in eroare poporul roman” prin campania de propaganda…

- Editia 2020 a Romanian Design Week (RDW), amplu festival multidisciplinar dedicat industriilor creative, se va desfasura, incepand de vineri, in spatiile Combinatului Fondului Plastic. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis miercuri AGERPRES, festivalul, care se desfasoara…

- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti (USAMV) a gazduit semnarea unui protocol de dezvoltare a industriei aerospatiale romanesti in marja evenimentului Black Sea and Balkan Forum 2020 In prezenta Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu,…

- Tesla, Zoe, Ford, Suzuki, Nissan, Opel sunt cateva dintre marcile de masini electrice si hibrid care vor participa sambata, 29 august, la a 3-a editie a "Marsului masinilor eco". Evenimentul va incepe in parcarea Bibliotecii Nationale si este adaptat la masurile de protectie si distantare fizica, impuse…