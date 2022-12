Un Audi A8, fabricat in 2022, in valoare de 750.000 lei, furat din Germania, a fost descoperit de politistii de frontiera constanteni, anunța Garda de Coasta Constanța. Autoturismul se afla in posesia unui cetațean roman in varsta de 39 de ani, care intenționa sa-l vanda contra sumei de 120.000 euro. Masina era cautata de nemti […] The post A furat un Audi de 150.000 euro din Germania. Cu ce suma a incercat sa-l vanda first appeared on Ziarul National .