A furat alimente, cosmetice și haine din Band La data de 24 decembrie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Band au reținut un tanar, in varsta de 18 ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. In fapt, in noaptea de 23 spre 24 decembrie a.c., persoane necunoscute ar fi sustras mai multe produse... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

