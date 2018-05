A fost vândută şi ultima publicaţie de presă independentă Noul proprietar al ziarului este Sivakumar Ganapthy, directorul unei firme de PR care a lucrat anterior pentru guvernul cambodgian. Ganapthy a declarat ca va respecta mostenirea ziarului si ii va asigura independenta editoriala. Insa, aceasta vanzare vine in contextul intensificarii actiunilor impotriva mass media independente, inainte de alegerile generale, care vor avea loc in luna iulie.



The Cambodia Daily, un alt ziar independent, a fost obligat anul trecut sa se inchida, dupa ce a primit o factura fiscala in valoare de 6,3 milioane de dolari pe car nu a putut sa o plateasca. Alte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

