Stiri pe aceeasi tema

- Expertul Anthony Fauci a vorbit despre sezonul din NFL, despre al doilea val de raspandire a virusului si a explicat cateva lucruri elementare despre propagarea COVID-19. Anthony Fauci anunta al doilea val, in toamna: "Totul depinde de modul in care vom reactiona" Doctorul Anthony Fauci, expertul…

- Presedintele clubului AC Milan, Paolo Scaroni, a dezvaluit vineri existenta unor fotbalisti infectati cu Covid-19, care se afla insa in convalescenta, in contextul in care in Italia se doreste reluarea antrenamentelor colective incepand cu 18 mai, relateaza AFP. Jucatorii lui AC Milan au fost testati…

- Un barbat, de 87 de ani, a decedat in secția ATI de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, unde era ventilat mecanic. Acesta a fost internat in 11 aprilie, in secția Medicala și confirmat pozitiv la noul virus in aceeași zi. Pacientul a fost transferat in ATI pe 20 aprilie, unde a decedat pe…

- Preotul Gerald Glenn, pastorul Bisericii evanghelice New Deliverance din Virginia, a murit dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Anuntul a fost facut duminica, 12 aprilie, de fiica lui, Mar-Gerie Crawley. In ceremonia din 22 martie, in ajunul instituirii regulilor de distantare sociala, preotul Glenn le-a…

- Un anunț conform caruia un angajat al DeLonghi este infectat cu COVID-19 a fost afișat la avizierul fabricii din localitatea Jucu. Anunțul emis de Departamentul Resurse Umane – care poarta titlul ”INFORMAȚII ACTUALIZATE COVID-19” este adresat oamenilor din fabrica. ”Saptamana trecuta, in 06.04.2020,…

- A aparut prima confirmare de infectare cu virusul COVID-19 la Poliția de Frontiera. Anunțul a fost facut de Sindicatul Europol. “Raspandirea cu viteza a noului virus COVID-19, lovește și angajații Ministerului Afacerilor Interne. Un coleg care e personal contractual in cadrul Sectorului Poliției de…

- Primul deces din cauza coronavirusului a fost confirmat in Romania, fiind vorba despre un pacient care suferea și de cancer in stadiu terminal. Anunțul a fost facut duminica de Grupul de comunicare stratregica. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 in 18 martie, la…

- In Republica Molddova bilanțul persoanelor contaminate cu Covid-19 a ajuns la 30, asta dupa ce astazi a fost confirmat inca un caz. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu.PUBLIKA.