- O firma din Polonia ar putea furniza noile troleibuze pentru municipiul Targu Jiu. Solaris Bus & Coach este unic ofertant pentru cele doua loturi de troleibuze pe care le așteptam la Targu Jiu. Este vorba de primul proiect cu fonduri europene prin care municipalitatea achiziționeaza 20 de troleibuze…

- Autoritatile tulcene au semnat un proiect in valoare de peste 17,5 milioane de euro pentru modernizarea Portului Sulina, urmand sa fie reabilitate cheul, platforma. In prezent, infrastructura portuara creeaza riscuri si dificultati in timpul manevrelor de acostare si in timpul incarcarii-descarcarii…

- Primaria Municipiului Calarasi a semnat un nou contract de finantare europeana ce vizeaza infrastructura scolara. Este vorba de contractul pentru proiectul ”Modernizarea, reabilitarea si echiparea Liceului Danubius, Calarasi”, cu o valoare (integral eligibila) de 0,494 milioane de euro (2.395.366,62…

- Asocierea SA & PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - S.C. Tehnostrade SRL va realiza proiectarea si executia Variantei de Ocolire Galati, pe baza unui contract in valoare de aproximativ 705,3 milioane de lei, fara TVA, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a semnat, miercuri, contractul pentru etapa a doua a proiectului Platformei Multimodale a portului Galati. Aceasta etapa consta in modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale. "Este vorba despre modernizarea…

- Contractul pentru proiectarea si executia tronsonului de autostrada Nusfalau – Suplacu de Barcau, in lungime de 13,5 kilometri, a fost semnat sambata, la Marca, la eveniment participand ministrul Transporturilor și Infrastructurii Rutiere – Lucian Bode, alaturi de reprezentanti ai autoritatilor locale,…

- •CONTRACT SEMNAT. INCEPE PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LA CLADIREA AMBULATORIULUI DE LA “SPITALUL NOU” DIN RAMNICU VALCEA •Dupa 48 de ani, Policlinica Spitalului Județean va fi modernizata. Miercuri, 26 august 2020, președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, a semnat contractul de proiectare…