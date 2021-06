Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a contractului este de 1.851.000 lei.Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta a organizat o licitatie pentru achizitia lucrarilor de modernizare si extindere a retelei de alimentare cu apa la cheu Danele 85 ndash; 99. Contractul a fost atribuit pe 18 mai,…

- Un autoturism in care se aflau 3 persoane, 1 adult și 2 minori, a luat foc dupa producerea unui scurtcircuit electric la instalația electrica de la compartimentul motor. In timp ce se afla in mers, șoferul a observat ca de sub capota autoturismului incepe sa iasa fum. Acesta a oprit, a evacuat pasagerii…

- Primarul municipiului Adjud, Florin Nechifor, a anunțat ca a semnat contractul de execuție a lucrarilor de reabilitare a campusului Colegiului Tehnic ”Gheorghe Balș”. „Am semnat contractul de execuție a lucrarilor de reabilitare a campusului Colegiului Tehnic ”Gheorghe Balș” alaturi de reprezentanții…

- Autoritațile locale din comuna Vintileasca au demarat un amplu proiect de reabilitare a Școlii „Regina Maria“ din localitate. In acest sens, Primaria Vintileasca a scos la licitație pe SEAP proiectul privind „Reabilitare școala gimnaziala „Regina Maria“, Corp A și B, sat Vintileasca, com. Vintileasca,…

- VERIFICARI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19 In ultimele 48 de ore, polițiștii și reprezentanții celorlalte autoritați cu atribuții in domeniu au continuat acțiunile de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat ca au fost reluate lucrarile la obiectivul de investiții „Modernizare DJ 205P sector Faurei – Garoafa – Precistanu, km 8+090 – km 10 + 990, km 11+000 – km 13+800, L=5,70 km, comuna Garoafa, județul Vrancea”. Acesta spune ca lucrarile…

- Astazi a fost semnat contractul de finanțare pentru cel mai nou centru de vaccinare din Focșani, care va funcționa in incinta salii de sport a Colegiului Național „Spiru Haret”. Momentan, aici va funcționa doar un singur flux, insa nu se știe de cand se va deschide centrul sau ce vaccin va fi administrat…