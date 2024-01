Stiri pe aceeasi tema

- Casa in care a copilarit domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a fost renovata cu fonduri europene. Pentru a marca 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Consiliul Județean Galați, a redeschis, luni, 22 ianuarie 2024, porțile Muzeului „Casa Cuza Voda”.

- Cladirea in care s-a decis candidatura lui Alexandru Ioan Cuza la domnia Moldovei, Muzeul de Istorie Naturala din Iasi, va fi redeschisa, marti, publicului. Primarul Mihai Chirica a transmis ca Muzeul de Istorie Naturala va fi redeschis publicului pe 23 ianuarie, pentru a omagia astfel 165 de ani de…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi , condusa de Tudorel Toader , a inaugurat, la Stefanesti, in judetul Botosani, Statiunea de cercetare si practica studenteasca „Vasile Bacauanu”. La inaugurare au participat rectorul UAIC, Tudorel Toader, presedintele Consiliului Judetean Botosani, Elena Federovici,…

- Sala Unirii din Alba Iulia, locul in care in 1918 a fost proclamata Unirea Transilvaniei cu Romania, nu se mai poate vizita gratuit din acest an, fiind introdusa, din nou, o taxa de acces. De marti, odata cu redeschiderea Salii Unirii dupa vacanta de iarna, cei care vor dori sa viziteze o cladire simbol…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) a recepționat luni, 18 decembrie 2023, lucrarile de reabilitare realizate la cladirea principala (330 metri patrați)de la Statiunea de cercetare si practica studenteasca „Vasile Bacauanu” din Ștefanești, județul Botoșani. Recepția lucrarilor a fost…

- Muzeul de Istorie Naturala de la Iași va fi inaugurat la 24 ianuarie, a anunțat primarul Mihai Chirica cu ocazia manifestarilor prilejuite de Ziua Naționala a Romaniei, relateaza Rador Radio Romania. Cladirea, situata pe bulevardul Independenței, a fost consolidata in totalitate. Lucrarile de restaurare…

- Casa Colecțiilor de pe Bulevardul Independenței Nr. 24 a fost recepționata de oficialitați in 24 octombrie. Aflata in subordonarea Bibliotecii Județene „George Coșbuc”, instituția iși va deschide oficial porțile marți, 14 noiembrie. S-au pregatit pentru public cateva evenimente speciale. Biblioteca…

- Casa Colecțiilor și Documentelor de Patrimoniu – cladirea in care a locuit fratele poetului Mihai Eminescu – și-a deschis azi porțile: lucrarile aflate la final au fost recepționate astazi. Inaugurarea oficiala are loc in 14 noiembrie. Lucrarile de renovare și modernizare a imobilului de pe Independenței…