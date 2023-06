A fost publicat prospectul pentru listarea Hidroelectrica. Preț între 94 și 112 lei pe acțiune Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a aprob prospectul aferent ofertei publice de vanzare pentru un numar de pana la 78.007.110 acțiuni reprezentand 17,34% din numarul total al acțiunilor emise de Hidroelectrica – societatea emitenta. Oferta se va desfașura pe perioada a 8 zile lucratoare, in intervalul 23.06 – 4.07.2023 și este destinata atat segmentului de retail, cat și investitorilor instituționali. Acțiunile sunt oferite la Intervalul Prețului de Oferta de 94 lei – 112 lei per acțiune. Dupa desfașurarea ofertei publice de vanzare, societatea emitenta va finaliza demersurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

