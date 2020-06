A fost propusă o modalitate de a opri epidemia COVID-19 fără carantină Un grup de oameni de știința britanici și americani au propus o alternativa la carantina generala pentru a opri raspindirea coronavirusului, potrivit postului de televiziune Doctor. Calculele oamenilor de știința au aratat ca o persoana infectata cu COVID-19 are nevoie in medie de 6,5 zile pentru a transmite virusul in continuare. Prin urmare, s-a propus testarea saptaminala a tuturor locuitori Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Economia Statelor Unite trebuie repornita cu toate motoarele, spune presedintele, Donald Trump. Carantina impusa de epidemia Covid-19 a zdruncinat cea mai mare economie a lumii, rata șomajului in randul americanilor atingand cel mai ridicat nivel de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- Doar persoanele care vin din provincia Hubei (centru), in care se afla orasul Wuhan, "leaganul" pandemiei covid-19, urmeaza sa fie plasate in continuare in carantina pe o perioada de 14 zile, potrivit postului CGTN. Acest anunt intervine dupa anuntarea organizarii la 22 mai, potrivit agentiei oficiale…

- Isaac Ben-Israel, om de stiinta militar cu grad de general, este coordonatorul studiilor de securitate de la Universitatea din Tel Aviv si presedinte al Consiliului National de Cercetare si Devoltare. A fost seful diviziei de analiza si evaluare din cadrul Agentiei Spatiale Israeliene si consilier-sef…

- Epidemia de COVID-19 este in platou in Romania, cu numarul de cazuri in scadere cu 10% fata de saptamana precedenta și ca trece de la sine dupa ce isi termina ciclul. Cu toate acestea, va reveni la toamna, dar nu va avea atata putere si nici nu se va raspandi asa, spune epidemiologul Geza Molnar.Geza…

- Fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, Vasile Astarastoae, a scris vineri pe site-ul sau un text despre atacarea religiei in timpul epidemiei de coronavirus. „Trebuie sa acceptam o realitate: superstițioșii sunt majoritari, creștinii sunt minoritari”, spune acesta.Citește și: Vinerea…

- Comitetul de Comunicare Strategica a emis raportul privind evoluția COVID 19. In ultimele 24 de ore, la nivelul țarii s-au inregistrat 360 noi cazuri. La nivelul județului nostru, doar un caz pozitiv, un deces și o persoana s-a vindecat, in același interval de timp. Numarul de cazuri pozitive de COVID…

- Peste 2.300 de persoane se afla in izolare la domiciliu si aproape 400, in carantina, numarul acestora fiind in scadere fata de ziua precedenta, in timp ce numarul persoanelor confirmate cu COVID-19 in judetul Vrancea este in crestere, ajungand la 90 de cazuri, potrivit raportarii Prefecturii. ‘In judetul…

- Fundașul Adrian Rus, 24 de ani, povestește cum trateaza ungurii perioada delicata pe care o traverseaza lumea. Cei de la MOL Vidi le-au cumparat jucatorilor biciclete și le-au dat ceasuri pentru a fi monitorizați exact. Ungaria n-a atins inca 1.000 de cazuri de pacienți infectați cu COVID-19. Țara vecina…