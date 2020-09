Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea prin care romanii din diaspora vor putea vota doua zile la alegerile parlamentare din decembrie.De asemenea, un amendament depus de grupul parlamentar al PNL clarifica juridic statutul votului in strainatate, acolo unde, din cauza efectelor pandemiei COVID-19,…

- Camera Deputatilor a adoptat ,marti, un proiect de lege care prevede ca angajatorii au obligatia de a organiza activitatea de resurse umane si de salarizare numai cu persoane care detin competente în administrarea de personal. În cazul externalizarii activitatii de resurse umane, serviciile…

- Legea conform careia activitatile desfasurate in invatamantul preuniversitar si universitar se pot realiza si online, in situatia in care se instituie starea de urgenta sau cea de asediu, a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat transmis de Administratia Prezidentiala,…

- "Legea abia a ajuns la mine. In ultimii 30 de ani, guvernele au stabilit datele alegerilor, acum e prima oara cand Parlamentul vrea sa iși ia acest atribut prin lege. Cum va fi asta, ca Parlamentul stabilește singur cand se alege Parlamentul? Sa ne imaginam ca un numar mare de parlamentari nu vor…

- „Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin.(2), pot opta pentru una din urmatoarele obligatii: a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa potrivit careia persoanele care incalca masurile dispuse prin ordinul de protectie constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. Propunerea legislativa a fost inițiata…

- Liderul Pro Romania sugereaza ca exista un blat intre PNL și PSD pe votarea noii legi privind carantina și izolarea, atragand atenția ca, in Camera Deputaților, proiectul Guvernului a trecut lejer, iar Pro Romania nu a votat pentru acesta. Proiectul ajuns la Senat la Dl Cazanciuc este cel facut de PSD…

- Vot final, in Parlament, pe proiectul de lege PNL care prevede ca nu vor beneficia de pensie de serviciu persoanele condamnate pentru infractiuni de coruptie.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea mai multor acte normative, in sensul instituirii unor prevederi potrivit carora persoanele…