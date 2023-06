A fost președintele ASF, Nicu Marcu, informator sau nu al Securității? Trecutul controversatului președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, a fost, din nou, menținut in ”ceața” de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (C.N.S.A.S), ceea ce lasa loc la mulțime de speculații privind relația acestuia cu Securitatea. Șeful CNSAS, Constantin Buchet, l-a plagiat pe Farfuridi al lui Caragiale PUTEREA a semnalat la inceputul lunii aprilie 2023 ca șeful ASF, Nicu Marcu, va fi reverificat de catre CNSAS, adica sa clarifice daca acesta a fost informator, colaborator sau lucrator al Securitații. Numai ca raspunsul președintelui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

