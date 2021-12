A fost prelungit termenul de reabilitare a Filarmonicii din Iași In ședința extraordinara a Consiliului Județean Iași din data de 3 decembrie 2021, consilierii au aprobat hotararea de incheiere a unui act adițional la contractul de administrare pentru imobilele din strada Cuza Voda nr. 29 in care iși desfașoara activitatea Filarmonica Moldova Iași. In 2018, in baza Hotararii CJ Iași nr. 362/29.10.2018, tronsoanele 2 și 3A au fost preluate in administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași. In acest sens a fost incheiat Contractul de administrare nr. 2768/04.12.2018. Durata de administrare a imobilelor este de 22 ani de la data autentificarii contractului.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

