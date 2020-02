Stiri pe aceeasi tema

- Populația a fost avertizata prin sistemul Ro-Alert cu privire la incendiul din județul Ilfov, de mesaj fiind vizați localnicii din comuna Dascalu, unde se afla hala care a luat foc, dar și oamenii aflați pe o raza de 6 kilometri distanța, transmite Mediafax.Hala care a luat foc are aproximativ…

- A fost protest in comuna constanțeana Mihail Kogalniceanu, acolo unde incepe un amplu proiect de extindere a bazei militare americane. Localnicii susțin demersul, insa nu sunt de acord cu prețul pe care Ministerul Apararii il va plati pentru terenurile care trebuie expropriate.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina la un accident care a avut loc cu puțin timp in urma in orasul Zarnesti. pe strada Mare. Purtatorul de cuvant al ISU Brașov, maior Ciprian Sfreja, a precizat ca, in urma accidentului, o teava de gaz a fost fisurata și…

- Carrefour a anunțat retragerea voluntara de pe piața a peste 2000 de bucați de aspiratoare. Motivul rechemarii ține de o defecțiune la baterie, care poate duce la supraincarcare și explozie.

- Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Sebes intervine duminica seara, in jurul orei 19.40, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit langa hala de producție a HS Timber Group (fosta Holzindustrie), din datele apelantului arde rumeguș pe aproximativ 20 metri patrați cu posibilitate de…

- O femeie a fost gasita decedata intr o locuinta sociala din municipiul Roman, care a fost distrusa de un incendiu in noaptea de luni spre marti, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Neamt, Irina Popa, potrivit Agerpres.Pompierii au intervenit cu doua autospeciale…

- Caz incredibil in Gura Sutii, in Dambovita, acolo unde o fetita de 13 ani a fost omorata de un olandez pedofil. De data aceasta, o fetita tot de 13 ani a fost gasita inconstienta, la marginea unei paduri, dupa ce ar fi fost batuta de tatal ei.

- Pompierii botoșaneni au fost solicitați astazi, puțin dupa ora 12.00, sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism aflat in trafic pe strada Ion Pillat, din municipiul Botoșani.