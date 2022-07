Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca se afla joi in vizita de lucru in Grecia, cu prilejul operationalizarii interconectorului de gaze Grecia – Bulgaria. Acesta va fi inaugurat maine, ceea ce inseamna ca Romania poate importa gaze din zona caspica.

- Premierul Nicolae Ciuca a efectuat o vizita oficiala in Republica Elena, cu prilejul operationalizarii interconectorului Grecia - Bulgaria, care va aproviziona cu gaze si tara noastra. Seful Executivului a discutat cu omologul Kyriakos Mitsotakis despre securitatea energetica si cea alimentara, in contextul…

- Guvernanții romani se scuza pentru explozia prețurilor la carburant explicand ca Romania are al doilea cel mai mic preț din UE. Nimeni nu pomenește de faptul ca diferențele de preț dintre Romania și țari precum Germania, Italia sau Franța sunt de numai cateva zeci de cenți, in vreme ce salariile…

- Razboiul din Ucraina cu sanctiuni privind importurile de gaze naturale si petrol din Rusia, dar si cresterea continua a inflatiei ii face pe romani sa isi faca griji cu privire la asigurarea incalzirii din aceasta iarna, desi mai este mult timp pana atunci, iar pretul la energie este plafonat de…

- Concediu 2022: MAE a transmis Bulgariei și Greciei obiecțiile turiștilor romani legate de aglomerația din vami. Masurile promise Autoritațile din Romania a transmis celor din Bulgaria și Grecia o serie de obiecții colectate de la turiștii romani și a acerut soluții pentru fluidizarea traficului la granițe.…

- In satul Pereni, la aproximativ 50 de kilometrii de razboiul din Ucraina vecina, podgoreanul Nicolae Tronciu are ochii ațintiți spre UE. „Vand in principal in Europa, mai ales in Romania” explica acest agronom de profesie, care și-a lansat propria sa marca de vin in urma cu patru ani. „Traditional,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ofera energie Moldovei si Romaniei, dar cere sa fie aprovizionat cu gaz, pentru a reduce depedenta de Rusia. Declaratia a fost facuta intr-un interviu pentru presa poloneza, publicat pe 29 aprilie, informeaza focus.ua, citate de newsmaker.md. Liderul de la…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, ca Romania nu este afectata in acest moment, dupa ce Gazprom a intrerupt furnizarea de gaze catre Bulgaria si Polonia, informeaza AGERPRES . „Am avut o discutie, dupa ce am revenit in tara in aceasta dimineata, cu ministrul Energiei. Romania nu este afectata…