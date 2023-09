Stiri pe aceeasi tema

- O chelnerița din Germania a devenit virala pe rețelele sociale, dupa ce a fost surprinsa in timp ce duce la mese cate 13 halbe cu bere. Verena lucreaza in cortul Lowenbrau Schutzenfestzelt, de 4.932 de locuri. In funcție de zona, ea se poate deplasa și 100 de metri pentru a onora comenzilor clienților…

- Chelnerița Verena Angermeier a devenita cunoscuta la nivel mondial dupa filmarile virale de la festivalul Oktoberfest din Germania, in care apare ducand la mese cate 13 halbe de bere de un litru, spre surpriza totala a clienților.

- Chelnerița Verena Angermeier, 30 de ani, devenita cunoscuta dupa filmarile virale de la Oktoberfest in care apare ducand la mese cate 13 halbe de bere de un litru, a vorbit, pentru Bild, despre „tehnica” ei.Verena lucreaza in cortul Lowenbrau Schutzenfestzelt, de 4.932 de locuri. In funcție de zona,…

- Milioane de oameni participa la Oktoberfest 2023 (16 septembrie - 8 octombrie) de la Munchen, iar mulțimea uriașa trebuie servita rapid și cu pricepere, dupa cum arata inregistrarile, preluate de portalul maghiar Noizz, cu chelnerițele care duc și cate 13 halbe de un litru „dintr-un foc”.Pe rețelele…

- Antonia, apariție impresionanta pe Internet. Vedeta și-a etalat silueta impecabila, cu care ne-am obișnuit deja. Cu toate acestea, un detaliu inedit a ieșit in evidența și i-a lasat muți pe fani. Internauții au ramas fara cuvinte, nu le-a venit sa creada ce vad. Antonia, apariție incendiara Antonia…

- Calder Walton, un istoric american de la Kennedy School of Government de la Universitatea Harvard, specializat in analiza Serviciilor Secrete, afirma ca Putin ”nu e maestrul spionajului”, care pretinde ca este. Expertul dezvaluie faptul ca invazia Ucrainei de catre Rusia a fost ”cel mai mare eșec al…

- Tarile membre UE au produs anul trecut o cantitate de 3,2 miliarde litri de inghetata, in crestere cu 5% fata de situatia din 2021, arata datele publicate luni de Eurostat.In randul statelor membre, Germania a fost cel mai mare producator de inghetata in 2022, cu o productie de 620 de milioane…

- Un nou incident s-a inregistrat in parcul de distracții din Rust, landul german Baden-Wurttemberg. Vizitatorii au fost blocați in Atlantica SuperSplash, pentru a doua oara in doar citeva saptamini. Avarie la Europa Park, unde peste 30 de turiști au ramas blocați pe roller-coasterul Atlantica SuperSplash.…