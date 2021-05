Stiri pe aceeasi tema

- Chestorul de poliție Benone Marian Matei a fost numit joi, printr-o decizie a premierului Florin Cițu, la propunerea ministrului de interne Lucian Bode, la șefia Inspectoratului General al Poliției Romane. „Incepand cu data de 13 mai a.c.,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, marți, ca premierul Florin Citu va numi in curand un sef al Politiei Romane, dupa care la nivelul ministerului va fi demarat un amplu proces de reforma, care va include si organizarea de concursuri pe posturi. Lucian Bode a precizat ca in primele patru luni…

- La data de 17 februarie 2021, la sediul Inspectoratului General al Poliției Romane, in prezența ministrului afacerilor interne, domnul Lucian Bode, a avut loc „Evaluarea Activitatii Desfasurate de Politia Romana in anul 2020”.