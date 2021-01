A fost lansata melodia “Bad Boy”, de la Juice WRLD si Young Thug

Stiri pe aceeasi tema

- Alessiah incepe anul 2021 cu un mini-EP live, format din patru melodii pe care le-a lansat de-a lungul anului 2020. Prima dintre ele este cel mai recent single, “I Know”. Piesa este compusa de catre Ionuț Catana, produsa de catre Vanotek, iar versurile sunt scrise chiar de catre tanara artista. Pentru…

- „Bad Boy” este noua piesa de la Juice WRLD și Young Thug. Vizualul, regizat de Cole Bennett și produs de Lyrical Lemonade, marcheaza ultimul videoclip oficial pe care Juice WRLD l-a filmat inainte sa moara, in decembrie 2019. In aprilie anul trecut, mama lui Juice, Carmela Wallace, a anunțat inființarea…

- Melodia „Last Christmas” a grupului Wham!, lansata in urma cu 36 de ani, s-a clasat pentru prima data in fruntea topului britanic al single-urilor, potrivit news.ro. Piesa a fost accesata online de 9,2 milioane de ori in ultima saptamana, luand locul „Don't Stop Me Eating” a lui LadBaby.…

- Piesa Pretty Thoughts a fost lansata cu lyric video pe contul oficial al lui Henri Purnell si cu un performance video impresionant pe canalul de YouTube al INNEI. In sectiunea "Videoldquo; puteti asculta noua piesa a Innei.Constanteanca Inna a lansat Pretty Thoughts in colaborare cu Henri Purnell. Melodia…

- Piesa pentru copii "Baby Shark" și melodia ei capricioasa au devenit luni cel mai vizionat videoclip de pe YouTube, depașind piesa "Despacito" cu peste șapte miliarde de vizionari, transmit AFP și The Guardian .

- Manelistul inca poarta doliu, potrivit imaginilor, este imbracat in negru, iar prin ochelarii de soare iși ascunde ochii triști. Cu toate ca trece printr-o perioada grea, Florin Salam vorbeste pe un ton optimist, le mulțumeste tuturor pentru mesajele de susținere, insa, nu a menționat niciun cuvant…