- Medicul Adrian Marinescu a declarat, la „Marius Tuca Show” ca artistul Marcel Pavel a fost confirmat cu noul coronavirus, el fiind, in prezent, internat la Institutul „Matei Bals” din Capitala, acolo unde acesta este deja internat.BUBUIE un nou focar de coronavirus in China: cele mai aglomerate…

- O masca purtata-o viața protejata! Acesta e sloganul campaniei de distribuire a maștilor din noul lot de echipamente de protecție personala ce a ajuns ieri la Ungheni, in cadrul Programului UE4Moldova: regiuni-cheie. [caption id="attachment_50100" align="aligncenter" width="960"] Foto: Primaria Ungheni[/caption]…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat joi convins ca noul coronavirus ar fi avut originea intr-un laborator de virusologie chinezesc, dar a refuzat sa prezinte dovezi, crescand astfel nivelul tensiunilor in relatia cu Beijingul pe subiectul originii bolii COVID-19, informeaza vineri Reuters si AFP.…

- Statele Unite, care se intreaba daca noul coronavirus a ”scapat” in mod accidental dintr-un institut de cercetare de la Wuhan, sunt ingrijorate cu privire la securitatea multor alte laboratoare chineze si sugereaza ca este necesar sa se efectueze inspectii internationale in acest sens, relateaza…

- China a impus restrictii privind publicarea de cercetari academice referitoare la originea noului coronavirus, potrivit unei directive date de Guvern si a anunturilor online facute de doua universitati, care au fost apoi sterse, informeaza CNN. Toate studiile academice despre Covid-19 vor fi verificate…

- Un proces de 20 de trilioane de dolari a fost intentat in SUA impotriva autoritaților chineze din cauza pandemiei de coronavirus... The post China a fost data in judecata pentru raspandirea noului coronavirus. SUA sustin ca virusul COVID-19 este rezultatul unei arme biologice appeared first on Renasterea…

- China a ridicat miercuri restrictiile drastice impuse de aproximativ trei luni in provincia Hubei, epicentrul pandemiei noului coronavirus, care a ucis peste 18.000 de oameni in lume din decembrie, relateaza AFP.