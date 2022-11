A fost lansat programul Prima conectare. Peste 88.000 de gospodării vor fi sprijinite pentru branșarea la apă și canalizare A fost lansat programul Prima conectare. Peste 88.000 de gospodarii vor fi sprijinite pentru branșarea la apa și canalizare Ministerul Mediului Tanczos Barna a anunțat ca marți a fost lansat programul Prima conectare, prin care populația cu venituri mici va fi sprijinita sa se branșeze la rețelele de apa și canalizare. Potrivit ministrului Mediului, programul face parte din investițiile și reformele asumate in PNRR privind gestionarea sustenabila a apei. Programul derulat de AFM are […] Citește A fost lansat programul Prima conectare. Peste 88.000 de gospodarii vor fi sprijinite pentru branșarea… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

