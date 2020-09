A fost lansat Android 11. Ce îmbunătăţeşte noul sistem Android 11 a fost lansat oficial, marti, dupa mai multe luni in care a rulat versiunea beta. Noul sistem imbunatateste multitasking-ul telefoanelor. Android 11 s-a lansat oficial, marti, si va fi actualizat nu doar pe telefoanele Google Pixel, ci si pe OnePlus, Xiaomi, Oppo si Realme, informeaza TVR. Asa cum era de asteptat, versiunea finala a Android 11 este acum disponibila pentru descarcare pe Pixel 2, 3, 3A, 4 si 4A. OnePlus a confirmat, de asemenea, ca OnePlus 8 si 8 Pro vor primi Android 11 marti in America de Nord, Europa si India. La fel si Oppo X2 si Reno 3. Google spune ca se asteapta… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

