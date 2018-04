Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Webstresser, cunoscut pentru faptul ca s-a aflat la originea a peste 4 milioane de atacuri cibernetice in intreaga lume, a fost inchis in urma unei anchete internationale, a informat miercuri National Crime Agency (NCA) din Marea Britanie, citata de EFE. Operatiunea, desfasurata de agentia britanica…

- Autoritatile britanice au anuntat miercuri inchiderea unui site aflat la originea a peste patru milioane de atacuri informatice in lume, in cadrul unei operatiuni internationale care a condus la mai multe arestari, relateaza AFP. ”Hackeri din intreaga lume au folosit site-ul webstresser.org, care putea…

- Politia egipteana a ucis duminica sase militanti islamisti suspectati de implicare intr-o tentativa de asasinat a directorului serviciilor de securitate ale orasului Alexandria, a informat Ministerul de Interne, citat de AFP. Sambata, cu doua zile inainte de alegerile prezidentiale din ...

- Franța: Stare de alerta. UN NOU ATAC TERORIST . Mai multi morti si raniti.FOTO Ministerul francez de Interne a confirmat ca doi dintre ostatici au fost uciși. O persoana inca mai este ostatica. UPDATE: Potrivit unor informații, se pare ca atacatorul este un cetațean marocan in varsta de 30 de ani.…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters.…

- Un marocan in varsta de 36 de ani, suspectat ”ca a oferit un ajutor logistic” autorului atacului jihadist dejucat intr-un tren Thalys, in 2015, a fost arestat miercuri intr-o autogara, la Paris, a declarat o sursa apropiata anchetei pentru AFP. Barbatul, rezident in Spania, a fost retinut in cadrul…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…