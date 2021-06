Stiri pe aceeasi tema

- Șantierul de reabilitare a bulevardului Cetații a demarat, incepand de la intersecția cu Calea Bogdaneștilor. In curand se va inchide total circulația, dar primarul Dominic Fritz e optimist și spera la o devansare a datei limita a lucrarilor. Ca o noutate, se incearca realizarea unui trotuar de culoare…

- Pentru anul curent, Primaria municipiului Chișinau a alocat 130 milioane de lei, mai mult cu 30 de milioane dacat anul trecut, pentru 115 instituții educaționale. Banii sint repartizați pentru repararea capitala a 88 de instituții de educație timpurie. Din aceste 88 de instituții de educație timpurie,…

- Autoritațile urmeaza sa aloce 2.661.400 lei pentru efectuarea lucrarilor de reparație capitala la sediul Ciocana al Judecatoriei Chișinau. Banii vor fi luați din bugetul Ministerului Justiției și alocați Consiliului Superior al Magistraturii. Un proiect privind redistribuirea unor alocații din Bugetul…

- Este scandal la Timișoara dupa ce societatea de termoficare a fost amendata cu suma de 106 milioane de lei. Inițial, primarul Dominic Fritz i-a atacat pe reprezentanții PNL, apoi liderul PSD a trimis un mesaj in care ii acuza pe edilul USR și pe președintele liberal al Consiliului Județean. Compania…

- Lovitura decisiva pentru societatea de termoficare Colterm SA Timișoara: Administrația Fondului pentru Mediu a emis decizia de impunere pentru faptul ca societatea nu a depus, conform obligațiilor legale, pana la data de 30 aprilie, certificatele pentru emisiile de gaze cu efect de sera. Decizia vine…

- Timișoara e intr-o ceața mai ceva ca cea lasata de mașinile de dezinsecție. Colterm trebuie sa cumpere certificate EUA de 45 de milioane de lei, pentru a-și „spala” poluarea, dar nu are banii. Nu-i are nici primaria, așa ca s-au facut demersuri la București pentru sprijin guvernamental. A fost anunțat…

- Proiectul prin care ABA Banat reabiliteaza barajul stavilar și ecluza de la Sanmihaiu Roman, din județul Timiș, a primit 5,25 milioane de lei de la bugetul de stat. Banii sunt necesari pentru a finaliza amenajarea insulei și reabilitarea cantoanelor de exploatare care au destinație administrativa. Termenul…

- Floreștiul are un buget in 2021 de 90 de milioane de lei. Comuna Florești va aloca din bugetul pe 2021 bani spre investiții.”90 de milioane de lei sunt veniturile Primariei Florești in 2021. Exista și un credit care va fi redirecționat spre investiții.38 de milioane de lei spre investiții și acel credit…