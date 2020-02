Stiri pe aceeasi tema

- Elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Targu Jiu efectueaza in aceasta perioada un stagiu de practica in cadrul Centrului National de Informare si Promovare Turistica „Constantin Brancuși”. Elevii clasei terminale, specializarea Tehnician in Turism au aflat despre activitatea centrului…

- Marian Duța, reporterul de la Neatza cu Razvan și Dani, a fost in direct din atelierul sculptorului Eugen Petri. ne prezinta lucrarile marelui sculptor. In 2010, Eugen Petri a caștigat marele premiu "Constantin Brancuși", pentru sculptura la Nirma Ard din Madrid.

- ■ el a fost infiintat de psihoterapeutul Georgiana Pantea ■ „Mi s-au oferit sanse de a ramine sa lucrez ca psiholog in strainatate, dar am decis sa ma intorc acasa, sa ma dedic copiilor. Imi doresc ca fiecare copil care calca pragul cabinetului de psihologie sa plece cu aptitudini dezvoltate, achizitii…

- Studentii merituosi sunt recompensati de Universitatea „Constantin Brancusi“ (UCB) din Targu Jiu cu 600 lei pe luna. Trei studenti care au excelat la examene sau in activitatea extrascolara au primit din partea UCB burse de performanta si burse din p...

- Modernizarea Caii Eroilor nu a mai inceput, deși vremea este buna și ordinul de incepere a lucrarilor este dat de anul trecut. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca exista o ințelegere intre autoritatea locala și firma care a caștigat licitația, pentru a nu se lucra daca vremea nu…

- Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a anunțat ca inaugurarea și sfințirea caminului cultural din satul Baișești va avea loc pe 26 decembrie, in a doua zi de Craciun. Gheorghe Fron a precizat ca inaugurarea caminului, modernizat in totalitate, va incepe la ora 13:00. In aceeași zi, la ...

- Universitatea „Constantin Brancuși” din Tg-Jiu, in parteneriat cu Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romana din Serbia, Liga Studenților din UCB și Asociația Studenților Timoceni de la Targu-Jiu, a organizat in data de 13 decembrie proiectul-eveniment „Cantece de Craciun din Gorj și de dincolo…

- Viitorul energetic al judetului Gorj si nu numai, a fost amplu dezbatut ieri in cadrul unui seminar organizat pe aceasta tema la Universitatea “Constantin Brancusi” (UCB) din Targu-Jiu. Reprezentanti ai marilor companii energetice din judet au prezen...