CNAIR a inaugurat, astazi, podul peste Dambovița, de pe DN 73 Pitești-Brașov, pod ridicat in localitatea argeșeana Podu Damboviței, acesta fiind primul și cel mai lung pod metalic in arc de cerc, cu calea de rulare la partea superioara. Podul are o lungime de 170 de metri și o inalțime de 31 de metri, iar construcția lui a durat 1 an și 6 luni. Podul a costat 46 de milioane de lei și a fost finanțat din bani europeni (Programul Operațional Infrastructura Mare, POIM), garanția oferita de constructor fiind de 5 ani. ,Lungimea totala a proiectului (podul peste raul Dambovița și rampele de acces)…