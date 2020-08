A fost identificat primul caz de cancer vechi de 15 milioane de ani

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatorii canadieni a identificat ceea ce ei numesc, primul cancer cunoscut la un dinozaur. Concluzia nu numai ca aduce noi date despre viata uriaselor animale, dar face lumina si în privinta istoriei uneia dintre cele mai temute boli ale umanitatii, transmite Mediafax.„Dinozaurii…

- Primarul general, Gabriela Firea, a afirmat, miercuri seara, ca Primaria nu are de unde sa plateasca 115 milioane de euro familiei Constanda, in baza unei sentinte judecatoresti definitive. ”Banii nostri sunt foarte putini si sunt dramuiti”, a firma Firea, care a convocat pentru a treia oara Consiliul…

- Oamenii de stiinta din Japonia au readus la viata microbi vechi de peste 100 de milioane de ani, care, aflati in stare latenta si datand din era dinozaurilor, au fost descoperiti la mare adancime sub scoarta oceanica, o regiune putin propice vietii, potrivit unui studiu recent, informeaza AFP.…

- 2 total views … și lucram cu materialul clientului care promoveaza la nivel național județul Valcea in care apar cele 3 țari.. Ne-a atras atenția un articol aparut in presa naționala, preluat de un ziar local, in care Constantin Radulescu iși expune limitele și recunoaște incompetența. In loc sa spuna…

- Peste 40 de agenti economici verificati de comisarii Garzii Financiare Gorj s-au ales cu sanctiuni. Rezultatele controalelor efectuate la 52 societati de pe raza judetului au fost centralizate saptamana trecuta, masurile contraventionale aplicate abu...

- Ancheta privind furtul a 2,5 milioane de tone de carbune din depozitele de la Motru a fost finalizata. Concluzia este cea conturata la vremea respectiva. Si atunci, directorul SNLO, Daniel Burlan, sustinea ca lipsa a 2,5 milioane de carbune din depoz...

- Cosmin Sorban actionarul majoritar Smartfit a fost demascat recent dupa un control ANAF care a luat la puricat actele societatii din ultimii 5 ani. Concluzia celor de la ANAF strange latul in jurul lui Sorban care are o baza impozabila stabilita suplimentar in cuantum de aproape 28 milioane lei adica…

- O firma care desfasura activitati de prestari servicii in domeniul silvic a prejudiciat bugetul statului cu peste 750 milioane lei vechi, prin contabilizarea a 53 facturi fiscale provenite de la firme fantoma. Ion Pupazan, directorul coordonator al...