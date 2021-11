A fost găsita cauza apariției tulpinei Omicron Specialiștii au dat prima explicație privind cauza apariției tulpinei Omicron in țarile din Africa de Sud. Vaccinurile au fost monopolizate de tarile bogate, iar africanii nu s-au putut imuniza, ceea ce a favorizat aparitia unor variante ale virusului SARS-CoV-2, sustine expertul in sanatate publica, Razvan Chereches. Potrivit statisticilor, Africa are o rata de vaccinare foarte mica. „Noua tulpina Omicron a aparut in Africa pentru ca vaccinurile au fost monopolizate de catre tarile bogate (Romania face parte din acest grup). Rata de vaccinare pe continentul african este de aproximativ 2%”, a… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

