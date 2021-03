A fost exmatriculat pe motiv de „lipsă de aptitudini”: Cine este Goran Bregovic Celebrul muzician Goran Bregovic a implinit astazi 71 de ani. Nu intamplator cunoscutul artist este supranumit „Trubadurul Balcanilor”. A inceput sa isi castige existenta cantand muzica populara intr-un bar din orasul Konjic, a lucrat in constructii si a vandut ziare…Cum de a devenit Bregovic atat de cunoscut in intreaga lume? Totul s-a intamplat dupa ce ce a compus coloana sonora pentru o serie de filme ale regizorului Emir Kusturica – „Arizona Dream” sau „Underground”. Ritmurile intalnite in coloana sonora a acestor filme au insemnat o fericita imbinare a stilului popular cu cel tiganesc, considerat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

