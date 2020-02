A fost emisa autorizatia vitala pentru proiectul de productie a extractiei de gaze naturale offshore Midia-Zona Vadu judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a emis vineri autorizatia pentru executarea lucrarilor de foraje geotehnice offshore pe segmentul submarin al viitoarei conducte de alimentare din amonte Ana – STG, in apropierea tarumului, in zona Vadu, judetul Constanta.

- Facturile la gaze naturale nu se vor scumpi de la 1 iulie si nu exista motive pentru cresterea pretului la electricitate in acest an, a declarat luni ministrul demis al Energiei, Economiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Am observat ca producatorii de gaz au spus ca nu se justifica scumpiri,…

- Guvernul va initia discutii cu Opozitia pe tema modificarii Legii offshore, dupa incheierea audierilor parlamentare ale ministrilor, a declarat, luni, ministrul interimar al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Daca exista consens politic, Legea offshore poate fi…

- Ministrul interimar al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat vineri, la Mangalia, ca pana la sfarsitul acestui an trebuie finalizate demersurile legislative privind definirea consumatorului vulnerabil, cei ce au nevoie de ajutor putand primi fonduri de la bugetul…

- OUG 114/2018 a fost data cu dedicație pentru furnizorii de energie electrica și de gaze naturale, a declarat joi seara Virgil Popescu, ministrul demis al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la Digi24, potrivit Mediafax."OUG 114/2018 a fost data cu dedicație pentru furnizorii de energie…

- Energia electrica si gazele naturale nu se vor scumpi nici de la 1 ianuarie 2020 si nici in iulie anul viitor, cand pretul gazelor la producator va fi liberalizat, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat Agerpres.