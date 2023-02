Stiri pe aceeasi tema

- Se crede ca femeile traiesc mai mult decat barbatii, dar se vorbeste din nou despre rolul pe care inaltimea il are in ceea ce priveste longevitatea. Mai exact, oamenii mai scunzi ar putea trai mai mult decat cei mai inalti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tania Gurska, casnica și mama a trei copii din Odesa, a fost printre primele persoane care au simțit ororile invaziei rusești, atunci cand, in urma cu un an, rachetele rusești au strapuns cerul de deasupra regiunii in care traia femeia traia impreuna cu soțul și cei trei copii ai lor. La scurt timp…

- De curand, Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a dat startul unei noi proceduri de achiziții de manuale școlare pentru invațamantul primar, gimnazial și liceal. In perioada 8 august 2022 - 23 ianuarie 2023 editurile și autorii au avut la dispoziție timpul necesar pentru a-și depune ofertele care…

- Ernest are studii de detectiv, iar emisiunea de la Kanal D, “In cautarea adevarului”, i se potrivește manușa se pare! Exclusiv pentru UNICA.RO, prezentatorul tv ne-a vorbit despre cariera, studii, pasiuni și despre familia sa care este prioritara in viața lui! Aflam de la Ernest cum iși crește fiul,…

- De la inceputul invaziei, 10,7 milioane de oameni au parasit Ucraina, potrivit Serviciului de Frontiera de Stat al Ucrainei, Unii dintre ei s-au intors intre timp, insa un numar insemnat iși petrec sarbatorile departe de casa. Jurnaliștii de la The Guardian au documentat poveștilor catorva familii pe…

- Oamenii vor plati la energie electrica facturi de trei sau chiar de patru ori mai mari decat anul trecut, in primavara, chiar si la un tarif de 1,3 lei pe kilowatt, ceea ce pentru marea majoritate a populatiei va fi o problema majora, a afirmat miercuri consultantul economic Adrian Negrescu.…

- Razboi in Ucraina, ziua 292. De mai bine de sapte luni, orasul Bahmut din Ucraina este scena unor lupte si bombardamente sangeroase care au ucis si ranite sute de civili. Odata cu venirea iernii, viata localnicilor a devenit si mai grea.

- Razboi in Ucraina, ziua 291. Regiuni intregi din Ucraina au ramas fara energie si caldura, in timp ce Rusia continua atacurile asupra infastructurii energetice a tarii. Orasul Bahmut din estul Ucrainei a fost transformat in ruine de bombardamentele masive