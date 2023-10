Stiri pe aceeasi tema

- Consumul moderat de bere poate ajuta la menținerea sanatații tractului intestinal. STUDIU Consumul moderat de bere poate ajuta la menținerea sanatații tractului intestinal. STUDIU Un nou studiu realizat de catre Universitatea de Medicina din Dalian, din China, a aratat faptul ca un consum moderat de…

- Cercetatorii de la Institutul Regal de Tehnologie din Melbourne, cunoscut și ca Universitatea RMIT din Australia au facut o descoperire total spectaculoasa. Daca vrei sa știi ce se intampla daca pui zaț de cafea in beton, citește in randurile de mai jos. Ce se intampla daca pui zaț de cafea in beton…

- Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud… cele cinci țari membre ale grupului BRICS s-au reunit marți, pentru trei zile, la Johannesburg, in cadrul celui de-al 15-lea summit. Este prima lor intalnire dupa pandemia Covid-19. Toate aceste țari pledeaza pentru o reechilibrare politica și economica…

- China va impulsiona grupul puterilor economice emergente, BRICS, sa devina un rival total al Grupului natiunilor puternic dezvoltate (G7), cu ocazia reuniunii programate saptamana aceasta in Africa de Sud, axata pe cea mai mare extindere a organizatiei din ultimul deceniu, noteaza Financial Times, potrivit…

- Murele sunt originare din Asia, Europa, America de Nord, Australia, Africa si America de Sud si au cea mai raspandita origine geografica a oricarei culturi de fructe. Mai tarziu este cultivat in intreaga lume cu clima care o sustine. Este folosit in Europa inca de 2000 de ani si este consumat ca aliment,…

- Presedintele SUA, Joe Biden se va intalni joi, 27 iulie, la Casa Alba cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, intrevedere prezentata ca un omagiu adus tarii sale, aliat-cheie in cadrul NATO, si in cursul careia ar urma sa evite sa discute despre proximitatea acesteia cu extrema dreapta, noteaza Agerpres…

- Curenții oceanici din Atlantic vor intra in colaps in urmatorii ani, posibil chiar in 2025 ● A avut Planeta Marte cea mai mare insula vulcanica din sistemul solar? ● China, Turcia și Nigeria iși propun sa electrifice mare parte din Africa

- Seful politicii externe a Chinei, Wang Yi, a avut joi intalniri bilaterale cu ministrii de externe din Rusia si Statele Unite, in Indonezia, in marja unei reuniuni ASEAN, organizatia care reuneste tari din Asia de Sud-Est, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Wang Yi reprezinta China la reuniunile…