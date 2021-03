Stiri pe aceeasi tema

- A aparut o noua tulpina a virusului SARS-CoV-2. Mutația a intrat in atenția cercetatorilor de la Universitatea din Liege in ianuarie 2021 și pana in prezent inca nu se cunosc reacțiile pe care le provoaca in organism, scrie b1.ro.

- Prezentatorul de televiziune Piers Morgan, care a parasit saptamana aceasta „Good Morning Britain” de la ITV, dupa o serie de comentarii la adresa lui Meghan Markle, cere show-ului „The Talk” de la CBS sa ii prezinte scuze. Vineri, la cateva ore dupa ce Sharon Osbourne, gazda a emisiunii „The…

- Confruntata cu perspectiva unei ”catastrofe totale in spitale” din cauza cresterii puternice a cazurilor de COVID-19, Republica Ceha doreste sa inaspreasca masurile de lockdown, relateaza miercuri agentiile DPA si EFE. ”Situatia este dramatica. In plus fata de mutatia britanica (a coronavirusului) o…

- Republica Ceha a raportat 11.233 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cu 26 % mai mult decat saptamana trecuta, potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatatii si care plaseaza tara pe primul loc ca numar al contagierilor din Uniunea Europeana, relateaza marti EFE.

- Majoritatea crematoriilor din Republica Ceha au ajuns la capacitate maxima din cauza numarului mare de decese avand legatura cu COVID-19, a anuntat miercuri ministrul ceh de interne Jan Hamacek dupa o sedinta a unitatii centrale de criza, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Situatia cea mai…