- O noua planeta, de dimensiunea Pamantului, a fost descoperita la doar 90 de ani lumina distanța de noi. In termeni astronomici, e chiar alaturi. Mai mult, ar putea fi capabila sa susțina viața.

- Tragedie: Iuliana, tanara care se afla in coma la ATI dupa o anestezie la spitalul din Cugir, a incetat din viața Iuliana, tanara de 25 de ani din Alba, care se afla in coma la secția ATI din Alba Iulia, dupa o operație de rutina la spitalul din Cugir, a incetat din viața. Anunțul trist a fost facut…

- Astronomii americani au numit exoplaneta stancoasa “YZ Ceti b” – susținand ca este un candidat principal pentru a avea un camp magnetic asemanator cu cel al Pamantului, ceea ce ar putea oferi raspunsuri vitale in cautarea vieții extraterestre. Astronomii au detectat un semnal radio “coerent” de pe o…

- Ca pasionata de fitness, știu cat de important este sa ai echipament adecvat de antrenament. Indiferent daca merg la sala, merg la alergare sau practic yoga, purtarea hainelor potrivite poate face toata diferența in performanța și confortul meu. Una dintre cele mai importante piese de echipament pentru…

- Armata rusa a doborat o racheta americana de tip GLSDB, susține Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat publicat marți. Anunțul inca nu a putut fi verificat din surse independente, precizeaza agențiile internaționale de presa care au preluat declarația Moscovei.

- Cunoscutul dirijor, compozitor și profesor Serghei Ciuhrii s-a stins din viața, la varsta de 84 de ani. Anunțul trist a fost facut de catre ministrul Culturii, Sergiu Prodan. „A fost un nume de referința in spațiul creației și valorificarii muzicii populare, printre cele mai respectate și apreciate,…

- Brigitte Pastrama traiește viața pe care a visat-o! Și, rasplata a venit in urma eforturilor pe care vedeta din showbiz-ul romanesc a le-a facut de-a lungul anilor. Dupa ce a decis sa iși schimbe complet viața, și a ales sa se mute in Dubai, bruneta a reușit sa obțina, in sfarșit, și viza pentru a sta…

- Primaria Suceava va reabilita pe fonduri europene accesate prin PNRR blocul care a explodat in cartierul Burdujeni, de pe str. Rarau, la inceputul lunii decembrie 2022, in masura in care expertiza tehnica finanțata de primarie va indica faptul ca blocul poate fi consolidat și reparat. Anunțul a fost…