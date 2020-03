Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Departamentului francez pentru Sanatate, Jerome Salomon, a anuntat ca Franta a inregistrat 22.300 de cazuri confirmate. In prezent, 10.176 de persoane sunt spitalizate, dintre care 2.516 in stare grava la Terapie Intensiva, adica cu 434 in plus fata de ziua precedenta, informeaza…

- Pe langa simptomele cunoscute pana acum ale infectiei cu noul coronavirus- febra, tusea, dispneea (greutate in respiratie), medici ORL francezi avertizeaza ca si pierderea mirosului este un alt simptom asociat bolii provocate de noul coronavirus, informeaza AFP, conform Agerpres.Seful Directiei pentru…

- Coronavirus in Romania. In domeniul sanatații se vor lua masuri menite sa urgenteze birocrația in vederea achizițiilor. Klaus Iohannis a facut primele declarații oficiale, dupa instituirea starii de urgența in Romania și a anunțat masurile ce vor intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.

