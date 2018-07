A fost deschis dosar penal de moarte suspecta in cazul soțului lui Carmen Dan, care a fost preluat de procurorii Parchetul de pe langa Tribunalul Teleorman pentru continuarea cercetarilor. Polițiștii și procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul soțului ministrului de Interne, Carmen Dan, Corneliu Daniel Dan, in varsta de 57 de ani care a fost gasit mort, marți, 3 iulie, in locuința sa din Videle, județul Teleorman. Surse judiciare au confirmat ca barbatul gasit mort in casa este soțul ministrului Carmen Dan , Corneliu Daniel Dan. ”Este o moarte suspecta la Videle. Este…