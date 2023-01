Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a inființat Centrul de Monitorizare a Ordinii Publice și Trafic Management, care a devenit de curand operațional. Prin noua structura, realizata printr-un parteneriat cu Poliția Locala, vor scadea timpii de intervenție, iar nivelul general de siguranța va crește.

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a venit, luni dupa-amiaza, cu un comunicat oficial in dosarul in care au fost reținuți Victor Pițurca, fost selecționer al echipei naționale de fotbal, și Gabriel Țuțu, șeful Romarm. Procurorii susțin ca au dispus efectuarea urmaririi…

- In zona Comanești, s-a depus deja un strat consistent de zapada, iar utilajele de deszapezire intervin pe drumurile naționale DN 12A și DN 2G, pentru a asigura deplasarea autovehiculelor in siguranța. „Intervenții ale echipelor de deszapezire ale DRDP Iași pe DN 12A și DN 2G, Comanești, județul Bacau.…

- Noutatea fiscala din 2023 consta in faptul ca persoanele fizice pot fi selectate in mod aleatoriu in scopul efectuarii unei verificari a situației fiscale personale. Legiuitorul stabilește faptul ca intr-un an nu pot fi selectate mai mult de 10% din totalul persoanelor potențiale pentru efectuarea verificarii…

- Targul de Craciun din Piața Victoriei a fost deschis oficial astazi, evenimentul incluzand un concert TM Groove & friends. 50 de casuțe ale comercianților ii așteapta pe timișoreni la targul organizat conform unui proiect arhitectural al asociației sibiene „Events for Tourism”, organizator tradițional…

- Primaria Timișoara a realizat un parteneriat cu propria structura de ordine și paza din oraș, Poliția Locala, cele doua urmand sa colaboreze in cadrul unui centru de ordine publica modern, prin transformarea Centrului de Monitorizare Trafic. Structura, unica in Romania, are nevoie și de parteneriatul…

- Primaria Timișoara vrea sa inființeze Centrul de Monitorizare a Ordinii Publice și Trafic Management, pentru ca polițiștii locali sa aiba acces in timp real la datele de pe camerele de supraveghere, incat sa poata interveni cat mai repede atunci cand sunt sesizate nereguli.

- In perioada 3-6 noiembrie 2022, Universitatea Politehnica din București a gazduit evenimentul Robofest, la care au fost prezente și cele doua echipe de robotiști uniriști, a caror pregatire se realizeaza in cadrul Centrului Județean de Excelența Vrancea: BrickBot și Infinityedge. Cele doua echipe de…